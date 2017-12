Corinthians defende ponta na Copa FPF Líder isolado do Campeonato Brasileiro, o Corinthians também vai bem com seu time B dentro da Copa Federação Paulista de Futebol (FPFP). Líder isolado do Grupo 3, com 13 pontos, vai defender sua condição diante do Bragantino, neste domingo, às 11 horas, no Estádio Marcelo Stéfani, em Bragança Paulista. Oito jogos completam a sétima rodada. Apesar do empate sem gols com o Ituano, no meio de semana, o Corinthians ainda não sofreu gol na competição. O Bragantino vem de duas derrotas consecutivas. Ainda pelo Grupo 3, o Ituano recebe o Palmeiras B, em Itu. O clássico regional entre Botafogo e Ferroviária - o popular "Bota-Ferro" - , em Ribeirão Preto, também chama a atenção. Os dois clubes já viveram dias melhores mas pelo menos a Ferroviária tem a chance de brigar pela liderança do Grupo 1 contra o Botafogo, que amarga a quinta posição. Também pelo mesmo grupo, o lanterna Sertãozinho recebe o líder Rio Claro. Pelo Grupo 2, Taquaritinga e Mirassol buscam a reabilitação depois de terem sido derrotados na rodada de meio-de-semana por Oeste e Noroeste, respectivamente. O Araçatuba, que atravessa mais uma crise financeira-administrativa, recebe o Oeste em Penápolis, por causa das reformas no Estádio Adhemar de Barros. No Grupo 4, o Santos recebe o Grêmio Barueri e o EC Osasco defende a liderança em casa contra o Nacional. Confira os jogos deste domingo pela primeira fase do torneio: 11 horas - Botafogo x Ferroviária; Ituano x Portuguesa; Bragantino x Corinthians; Taquaritinga x Mirassol; Araçatuba x Oeste; EC Osasco x Nacional; Santos x Grêmio Barueri; e Sertãozinho x Rio Claro.