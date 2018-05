Corinthians define programação da Arena Corinthians até a Copa do Mundo

SÃO PAULO - O Corinthians já tem um cronograma pronto para as primeiras partidas em seu novo estádio, o Itaquerão. Serão vários eventos nas próximas semanas antes de o complexo esportivo ser repassado para a Fifa. A agenda prevê um teste com crianças de escolas da região, cerca de 5 mil, seguido por um jogo entre funcionários da Odebrecht, até o esperado amistoso entre jogadores e ex-jogadores corintianos, chamado pelo ex-presidente Andrés Sanchez de "Corinthians x Corinthians", que marcará a grande festa pela abertura da Arana dia 10 de maio. Esse jogo seria neste domingo.

"Vamos fazer vários eventos antes da entrega. Dia 26, teremos um evento, desde que as autoridades liberem, é claro, com cinco mil crianças das escolas municipais da região. No dia 1.º de maio, a festa será para 10 mil pessoas, um jogo entre funcionários e familiares de funcionários da Odebrecht. No dia 10 de maio vai acontecer o Corinthians x Corinthians, para 20 ou 25 mil pessoas", disse Andrés nesta terça, durante cerimônio que marcou a entrega do estádio pela Odebrecht ao Corinthians.

Mesmo com muito trabalho para se fazer no Itaquerão, o clube definiu o cronograma até a entrega da Arena à Fifa. Se tudo correr dentro do esperado, o estádio receberá uma ou duas partidas oficiais antes da Copa. O jogo confirmado até o momento é contra o Figueirense, dia 17 de maio, pelo Brasileirão. "Dia 17, terá um jogo oficial contra o Figueirense, e após isso, se a Fifa desejar, podemos fazer mais um jogo", disse Andrés Sanchez.

Agora, o Corinthians corre para acertar os últimos detalhes na preparação do estádio para a Copa, como a instalação de estruturas móveis. O Itaquerão vai receber seis partidas do Mundial, incluindo a de abertura, entre Brasil e Croácia, dia 12 de junho. Por isso, Andrés garantiu: o Corinthians entregará o estádio no fim de maio.

"O Corinthians passa o estádio para a Fifa entre 20 e 25 de maio. O Corinthians vai continuar no local, com decisões sendo tomadas em conjunto, pois queremos participar e ver o que será feito na Arena. O que eu sei é que teremos vários eventos. Se tem uma coisa que o Corinthians sabe fazer é jogo de futebol."