Corinthians define time para encarar o São Caetano e acerta empréstimo de meia

O Corinthians está definido para encarar o São Caetano, domingo, às 19h30, no Pacaembu, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O time será praticamente o mesmo que perdeu para a Ponte Preta, na quarta-feira passada, tendo como única alteração a presença do lateral-esquerdo Juninho Capixaba entre os titulares, no lugar de Guilherme Romão, suspenso. Outra novidade é que o clube acertou o empréstimo do meia Rodrigo Figueiredo para a Londrina.

+ Justiça nega liminar e Citadini continua sem ser candidato no Corinthians

O técnico Fábio Carille comandou um treino tático nesta sexta-feira, no CT Joaquim Grava, em que escalou a formação titular com Cássio; Fagner, Pedro Henrique, Balbuena e Juninho Capixaba; Gabriel, Rodriguinho, Jadson, Romero e Clayson; Kazim.

O clube anunciou ainda a inscrição de Juninho Capixaba, que ficou fora do primeiro jogo por não ter sido regularizado, e do meia Mateus Vital, que veio do Vasco. No total, o clube inscreveu 22 jogadores dentre os 26 permitidos pela FPF (além da lista de atletas da base).

O meia Rodrigo Figueiredo foi liberado do treinamento, pois está muito próximo de ser emprestado para o Londrina. O jogador não tem mais idade para entrar na lista dos atletas oriundos da base e o técnico Fábio Carille não pretendia utilizá-lo no elenco atual.

O time do Corinthians ainda treina no sábado e só após a atividade é que o treinador irá divulgar a lista de relacionados. Além de Guilherme Romão, suspenso, o atacante Emerson Sheik também deve ficar fora, sem condições físicas. O meia Mateus Vital pode ficar no banco de reservas.