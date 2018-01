Corinthians deixa a festa pronta Se o Corinthians for campeão da Copa do Brasil, a torcida já tem uma área reservada em Taquatinga, no Distrito Federal, pela Polícia Militar, para fazer a festa pela conquista do título, logo após o jogo desta quarta-feira à noite no Serejão. O início da viagem dos torcedores do Corinthians estava previsto para o começo da madrugada. A Gaviões da Fiel deve chegar com 70 a 90 ônibus. Com o reforço da Camisa 12 e outras facções, o time deverá contar com o apoio de 5 mil torcedores que virão de São Paulo. "Mas nossa área, no estádio, está reservado para 12 mil lugares, porque temos corintianos de Brasília e de outras regiões próximas", disse nesta terça-feira o vice-presidente da Gaviões, Ronaldo Pinto. Os sócios da torcida pagaram R$ 25 mil pela viagem, incluindo ingresso de arquibancada. Se o Corinthians ficar com a taça, os torcedores vão começar a festa pelo título no Pistão Sul, em Taquatinga. A volta para São Paulo deverá ocorrer já no início da manhã de quinta-feira. "Vamos chegar em São Paulo direto para nossa sede para dar seqüência às comemorações", disse Ronaldo. Um telão será montado na sede da torcida para os corintianos acompanharem o jogo com o incentivo da bateria da Escola de Samba Gaviões da Fiel (campeã do carnaval de 2002.). Segundo previsões de Ronaldo, esperas-se quatro mil torcedores na sede.