Corinthians deixa o Pacaembu após 1h30 de espera A delegação do Corinthians levou mais de 1h30 para deixar o Estádio do Pacaembu, nesta madrugada de quinta para sexta-feira. O ônibus deixou o local protegido por batedores da Polícia Militar, rumo ao Parque São Jorge, onde os jogadores seguirão para suas casas. Nenhum atleta ou dirigente corintiano quis conceder entrevistas após o jogo. Segundo a assessoria de imprensa do clube, "por uma questão de segurança", sem entrar em detalhes. A delegação do River Plate também teve que esperar pela diminuição do fluxo de torcedores fora do estádio para se dirigir ao hotel. No entanto, saíram meia hora antes dos corintianos. Já a torcida do time argentino ainda permanece no estádio, esperando a autorização da PM para deixar o local.