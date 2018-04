Corinthians demonstra interesse na contratação de Acosta

O meia uruguaio Beto Acosta, sensação do Campeonato Brasileiro pelo Náutico, entrou na lista de reforços do Corinthians para a temporada 2008. Depois de acertar com o atacante Lima, ex-São Paulo, a diretoria corintiana abriu as negociações para contratar o vice-artilheiro do Nacional, com 19 gols. Os corintianos iniciaram as conversas com o clube dono do passe de Acosta, o pequeno Cerrito, do Uruguai, onde ele tem contrato até julho do ano que vem. Já o vínculo do empréstimo do jogador com o Náutico se encerra dia 10 de dezembro. Nessa transação, há uma multa de US$ 150 mil (cerca de R$ 280 mil), valor que o Corinthians se diz disposto a pagar para ter o atleta. O Náutico, entretanto, diz que os termos não são bem assim. Segundo o presidente do clube pernambucano, Ricardo Valois, já existe uma prorrogação do contrato com o atleta até dezembro de 2008. "Nós renovamos com o Acosta faz um mês. Vamos pagar os US$ 150 mil ao Cerrito e ponto final", afirma Valois. "Se quiserem levar o Acosta, tem que falar conosco. A multa para transferências nacionais é de R$ 3 milhões", garante. O momento financeiro do Náutico é delicado. Os jogadores não recebem salários há dois meses e têm se recusado a treinar. O veterano meia de 30 também é sondado também demais clubes do País. Palmeiras, Santos, Cruzeiro, entre outros, demonstraram interesse no jogador. O Náutico diz que não recebeu nenhuma proposta. Então desconhecido, Acosta chegou ao Náutico para a disputa do Estadual. Ele fez uma campeonato Pernambucano regular e se destacou como goleador e principal jogador do time somente no Brasileiro. O treinador Nelsinho Baptista, que tem sido consultado para aprovar nomes de jogadores, quer evitar comentários sobre contratação. "Estamos focados no Brasileiro", disse ele, cujo contrato termina em dezembro.