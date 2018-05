Corinthians demonstra solidariedade com morte de filho de goleiro do futsal

Jogador da Seleção Brasileira de futsal e do Corinthians, o goleiro Guitta recebeu a triste notícia do falecimento de seu filho Enrico, de apenas dois anos, na última segunda-feira, vítima de uma parada cardiorrespiratória. Demostrando solidariedade ao difícil momento do arqueiro, o clube paulista mandou uma mensagem de apoio através de seu Twitter.

Força a @Guitta_19, nosso goleiro do futsal, pelo falecimento do filho Enrico, de 2 anos. Nossos pêsames a ele e à família. #ForçaGuitta pic.twitter.com/ELiDGvF3EA — Corinthians (@Corinthians) 7 de novembro de 2016

Nota de pesar:

O Sport Club Corinthians Paulista informa com pesar o falecimento de Enrico, filho do goleiro Guitta, do Corinthians/UNIP, com apenas dois anos de idade.

O clube deseja força e presta condolências à família de Guitta neste momento tão difícil.