Corinthians derrota América-MG e avança na Copa SP

O Corinthians confirmou nesta quarta-feira à noite a sua classificação às oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O time da capital venceu o América-MG por 2 a 0, na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara, e garantiu presença na próxima fase.

O adversário nas oitavas será o Juventude, que eliminou o América-SP, também nesta quarta-feira, com vitória por 4 a 3 nas cobranças de pênaltis - houve empate no tempo normal por 1 a 1.

A vitória corintiana aumenta a supremacia do futebol paulista na Copinha. Dos 14 times já classificados, dez são do Estado: Paulista, São Paulo, Santos, Guarani, Pão de Açúcar, Barueri, Desportivo Brasil, Portuguesa, Inter de Limeira e Corinthians.

O time do Parque São Jorge saiu na frente nesta quarta com gol de Jonatan, em chute de fora da área, aos 40 minutos do primeiro tempo. Na etapa final, o Corinthians diminuiu o ritmo de jogo, mas continuou levando perigo ao gol mineiro. Nos acréscimos, Marquinhos garantiu a vitória.

Outros dois times garantiram as suas vagas nas oitavas. Em Limeira, a Internacional venceu o Campinas por 2 a 1, com gols de Renan e Eder - Caio diminuiu para os campineiros. Em São José dos Campos, o Coritiba goleou o Confiança-SE por 4 a 2, com destaque para o atacante Andrezinho, autor de três gols.

A segunda fase será completada nesta quinta-feira, com mais dois jogos. Em Taboão da Serra, o Cruzeiro é franco favorito diante do Paraná, às 16 horas. Mais tarde, às 21 horas, Palmeiras e Fluminense decidem a última vaga na próxima fase.

RESULTADOS DESTA QUARTA

Santos 3 x 0 Goiás

Botafogo-RJ 1 (3) x (2) 1 São Carlos-SP

Guarani 3 x 2 PC São José-SP

América-SP 1 (3) x 1 (4) Juventude

Figueirense 0 x 1 Pão de Açúcar-SP

Bahia 0 x 1 Barueri

Remo 0 (2) x 0 (4) Desportivo Brasil-SP

Portuguesa 2 x 0 Rio Preto-SP

Coritiba 4 x 2 Confiança-SE

Internacional 2 x 1 Campinas

Corinthians 2 x 0 América-MG