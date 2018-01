Corinthians derrota América por 3 a 2 O Corinthians derrotou o América, neste domingo, em São José do Rio Preto, por 3 a 2, e agora precisa de um empate no próximo domingo, contra o União São João, no Pacaembu, para garantir uma das duas vagas do Grupo 3 na segunda fase do Campeonato Paulista. O time do Parque São Jorge soma dez pontos, assim como o América, mas tem um saldo de gols menor que o time do interior (3 a 2). O primeiro lugar é do São Caetano, que soma 15 pontos. Fabrício abriu o placar para o Corinthians, aos 35 minutos do primeiro tempo. Rogério ampliou, aos sete minutos da etapa final, com um chute de fora da área, que desviou na zaga americana. Jales diminuiu, aos 20 minutos. Gil, de cabeça, fez o terceiro do Corinthians, aos 27, enquanto Max Sandro, aos 29, definiu o placar.