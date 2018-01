Corinthians derrota Angra dos Reis O Corinthians derrotou o Angra dos Reis por 2 a 1, nesta quarta-feira, em Jundiaí, somando a sua segunda vitória na Copa São Paulo de Juniores. Mas a equipe ainda precisa ganhar do Paulista na última rodada, sábado, para ficar com a vaga no grupo S. Corinthians e Paulista dividem a liderança da chave, com 6 pontos, já que o time de Jundiaí ganhou do Figueirense, também nesta quarta-feira, por 2 a 1. A diferença é que os corintianos tem 2 gols de saldo, enquanto o adversário está com 5. Como esse é o primeiro critério de desempate, o Paulista precisa só de um empate no confronto de sábado. O técnico Juninho Fonseca, que até bem pouco tempo atrás comandava os juniores do Corinthians e agora dirige o time principal, esteve no estádio Jaime Cintra nesta quarta. E não gostou do que viu. "Os meninos têm boa qualidade técnica, mas ainda estão fracos na parte física", comentou. O primeiro gol corintiano saiu aos 7 minutos, quando Bobô se antecipou ao zagueiro e fez 1 a 0. O mesmo Bobô participou do segundo gol, ao ajeitar a bola no peito para o chute de perna esquerda de Jô, aos 22. Com a vantagem, o Corinthians diminuiu o ritmo. Assim, o Angra dos Reis marcou seu gol, aos 31 minutos, com Jones. A equipe do Rio ainda teve duas chances de empatar na primeira etapa. No segundo tempo, o Corinthians voltou melhor. E o Angra dos Reis ainda ficou com um jogador a menos, já que o zagueiro Fabiano foi expulso aos 31 minutos. Com isso, o time paulista tratou de administrar sua vitória. "O Corinthians não precisa de ajuda do juiz para vencer a gente", criticou o técnico Joel Costa, do Angra dos Reis, revoltado com a arbitragem da partida.