Corinthians derrota Atlético-MG e acaba com jejum Após ficar cinco jogos sem vitória no Brasileirão, o Corinthians derrotou o Atlético-MG por 2 a 0, na tarde deste domingo, no Pacaembu, e acabou com o incômodo jejum. Além do bom resultado, os corintianos saíram felizes com a atuação convincente do time, algo que não vinha acontecendo recentemente.