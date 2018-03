Corinthians derrota Botafogo nos pênaltis e está na final

Mesmo sem quatro jogadores, o Corinthians mostrou garra e garantiu na madrugada desta quinta-feira vaga na final da Copa do Brasil. Depois de vencer no tempo normal por 2 a 1, o time derrotou o Botafogo nos pênaltis por 5 a 4, para a festa dos 62.030 torcedores que compareceram ao Morumbi. Veja também: Felipe faz apelo: troca camisas do Corinthians por terço Mano Menezes: 'É o Corinthians renascendo das cinzas' Expulsões de Dualib e Curi ocorrerão em 90 dias Edmundo erra pênalti e Sport avança à decisão Bate-Pronto: Uma vitória com a cara de Mano Ouça os gols de Corinthians (5) 2 x 1 (4) Botafogo, pela Eldorado/ESPN O Corinthians fará a final contra o Sport Recife, que também garantiu a vaga nos pênaltis. Em São Januário, o time venceu o Vasco por 5 a 4 (Edmundo errou), depois de perder no tempo normal por 2 a 0. Os corintianos buscam o terceiro título (campeões em 1995 e 2002) e a vaga na Copa Libertadores 2009. O Sport nunca foi campeão. Na partida desta quarta, os técnicos armaram suas equipes com novidades. No Botafogo, Cuca surpreendeu ao colocar Fabio e jogar com três atacantes. No Corinthians, Mano deixou Acosta no banco, optou por um esquema mais defensivo e escalou três zagueiros. Curiosamente, o Botafogo, que entrou ofensivo, jogou no contra-ataque. Já o Corinthians, com um esquema defensivo, sufocou o clube carioca nos minutos iniciais - o alvinegro paulista não teve André Santos, Lulinha, Carlos Alberto e Fabinho, todos suspensos. A primeira grande chance do Corinthians surgiu logo aos 5 minutos. Wellington Saci cruzou na área, Bruno Costa falhou na marcação e Diogo Rincón subiu livre para cabecear. A bola passou pela esquerda do gol de Castillo. A postura demonstrada pela equipe corintiana inflamou os torcedores e o Botafogo foi pressionado. O argentino Herrera comandou o ataque e perdeu pelo menos duas boas oportunidades, sempre em cruzamentos na área. Por não conseguir marcar o gol nos 20 primeiros minutos, os jogadores do Corinthians ficaram nervosos e o jogo passou a ficar com a "cara" do Botafogo. As equipes começaram a cometer faltas e o primeiro tempo terminou sem gol. Corinthians 2 (5) Felipe; Chicão, William e Fábio Ferreira (Acosta); Alessandro, Nilton, Eduardo Ramos, Diogo Rincón (Marcel) e Wellington Saci (Carlão); Herrera e Dentinho Técnico: Mano Menezes Botafogo 1 (4) Castillo ; Túlio Souza (Zé Carlos), Renato Silva, André Luís e Bruno Costa; Leandro Guerreiro, Diguinho e Lúcio Flávio; Jorge Henrique, Fábio (Alexandro) e Wellington Paulista (Adriano Felício) Técnico: Cuca Gols: Acosta, aos 6, Renato Silva, aos 8, e Chicão, aos 19 minutos do segundo tempo. Pênaltis: Chicão, Herrera, Nilton, Alessandro e Acosta converteram para o Corinthians; Lúcio Flávio, Alexsandro, André Luis e Jorge Henrique acertaram e Zé Carlos errou para o Botafogo Árbitro: Evandro Rogério Roman (Fifa-PR) Renda: R$ 845.889,00 Público: 62.030 pagantes Estádio: Morumbi, em São Paulo (SP) Contagiado pelo nervosismo, o técnico Mano Menezes invadiu o campo e acabou expulso. "Tirar treinador de campo é fácil. Quero ver você [o árbitro Evandro Rogério Roman] apitar o jogo. Eu reclamei com educação." TUDO OU NADA Precisando reverter a vantagem do Botafogo, Mano tirou o zagueiro Fábio Ferreira e colocou o atacante uruguaio Acosta. A ordem do treinador era clara: atacar e sufocar. O time carioca, por sua vez, manteve a postura. A mudança de Mano logo surtiu efeito. Aos 6 minutos, Herrera passou por dois marcadores , invadiu a área, tirou o goleiro Castillo da jogada e deu de presente o gol para Acosta. O uruguaio só teve o trabalho de tocar para as redes e comemorar. Mas a festa corintiana durou apenas três minutos. Um dos jogadores mais regulares do time, o goleiro Felipe falhou feio em cobrança de escanteio - saiu estabanado e perdeu a linha da bola. O zagueiro Renato Silva aproveitou e empatou o jogo. Aos 19 minutos, Felipe se ajoelhou quando o Corinthians teve uma falta na entrada da área do Botafogo. Em sua oração, o goleiro pediu o gol. E o zagueiro Chicão atendeu. Com perfeição, ele mandou no canto esquerdo de Castillo. Apesar do apoio da torcida, o Corinthians não conseguiu chegar ao terceiro gol e a decisão foi para os pênaltis - com medo, Evandro Rogério Roman encerrou a partida aos 44 minutos, apesar das seis substituições na segunda etapa. Nas cobranças, o jogador Zé Carlos bateu, Felipe se redimiu e defendeu. O Corinthians venceu por 5 a 4.