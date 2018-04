Corinthians derrota Ceará com gol de Ramirez e se isola na liderança

SÃO PAULO - Quando Tite chamou Adriano, aos 35 do segundo tempo, o Corinthians empatava por 0 a 0 com o Ceará, e o time só se mantinha na liderança graças ao rival Palmeiras, que segurava o Vasco.

Mas tudo o que estava dando errado para Tite passou a dar certo. Ralf lançou Ramirez, que havia entrado no lugar de Danilo, e o peruano conseguiu vazar Fernando Henrique e acabar com o jogo: 1 a 0 em Fortaleza.

Não foi nem preciso a entrada de Adriano. Ramirez definiu o jogo e pode ter redefinido o destino do Corinthians no Campeonato Brasileiro. A liderança, antes dividida com o Vasco ficou mais folgada. O Corinthians chegou aos 64 pontos, dois a mais que o Vasco, e cinco na frente do Fluminense, e praticamente se garantiu na Libertadores em 2012.

Uma vantagem considerável a três rodadas do fim. É preciso comemorar muito essa vitória, porque a atuação do Corinthians esteve muito abaixo da crítica. O Ceará só não fez gols no primeiro tempo por uma sina que persegue equipes à beira do rebaixamento: a falta de sorte. Um punhado de chances foi desperdiçada.

João Marcos, duas vezes, Osvaldo e Felipe Azevedo invadindo a área, ou erraram o alvo ou pararam em Júlio César. Moral da história: se o goleiro é o melhor jogador do time é porque as coisas não estão nada boas.

O problema do Corinthians estava na defesa, atordoada com a velocidade adversária. Dos zagueiros Castán e Paulo André aos laterais Alessandro e Fábio Santos. Nenhum deles conseguiu segurar Osvaldo e Felipe Azevedo.

No lance mais perigoso, Alessandro havia subido ao ataque e, sem fôlego para voltar, abriu espaço para Felipe Azevedo arrancar até próximo a área. Mas o atacante chutou longe, por cima do gol.

Isso era consequência da falta de pegada do meio de campo, que nem marcava com Ralf e Edenílson, e tampouco criava, com Danilo.Willian e Emerson se tornaram presas fáceis, e Liedson, uma nulidade, acabou sacado no intervalo.

Àquela altura os resultados também não ajudavam. O Fluminense já havia derrotado o Grêmio, e o Vasco retomado a liderança, com a vitória parcial em cima do Palmeiras.

Se o Corinthians quisesse realmente vencer o jogo, havia necessidade de mudança total para o segundo tempo. Entrou Morais no lugar de Liedson, mas o que Tite conseguiu foi segurar um pouco o Ceará, que passou a atacar menos.

O Corinthians só chegou perto ao gol de Fernando Henrique depois dos 20 minutos do segundo tempo. Castán não aproveitou um rebote, e Fábio Santos chutou em cima do goleiro. Com Ramirez no lugar de Danilo, o time ganhou um pouco mais de velocidade, que foi decisiva para a vitória. Foi o peruano que arrancou pela ponta esquerda para sair da cara de Fernando Henrique e acertar um importante chute.

Adriano não precisou entrar, Júlio César fechou o gol e também foi personagem decisivo dessa vitória que deixou o Corinthians mais próximo do título.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 0 X 1 CORINTHIANS

Ceará: Fernando Henrique; Heleno (Boiadeiro), Fabrício, Daniel Marques e Eusébio; João Marcos, Michel (Washington) e Juca; Thiago Humberto (Leandro Chaves) e Felipe Azevedo e Osvaldo

Técnico: Dilmas Fonseca

Corinthians: Julio Cesar; Alessandro, Paulo André, Leandro Castán e Fábio Santos; Ralf, Edenílson e Danilo (Ramirez); Willian (Wallace), Liedson (Morais) e Emerson

Técnico: Tite

Gols: Ramirez, aos 35 do segundo tempo

Cartões amarelos: Fabrício e Daniel Marques (Ceará); Leandro Castán e Fábio Santos (Corinthians)

Cartões vermelhos: Fabrício (Ceará)

Juiz: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

Público: não divulgado

Renda: não divulgada

Local: Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)