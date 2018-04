Corinthians derrota Guarani por 1 a 0 O Corinthians jogou pouco, fez 1 a 0 com Gil aos 27 minutos de partida e, depois, descansou em campo. O Guarani, merecedor da lanterna, dominou o segundo tempo e se tivesse qualidade teria ao menos empatado. Mas não empatou e manteve a equipe com 25 pontos. Os corintianos foram a 47, a cinco do líder Santos e a um único ponto do rival Palmeiras. Para sorte do clube paulistano, o atual Campeonato Brasileiro está nivelado por baixo e assim, apesar das deficiências, o time mantém aspirações maiores no Brasileiro. O jogo não foi bom no primeiro tempo e, no gol de Gil, aos 27, o Guarani mostrou bem porque é o último colocado. Fabinho recebe na entrada da área, ninguém encosta para marcar e ele chuta. Gil, livre, interrompe o percurso da bola, bate no canto e faz 1 a 0. O goleiro Jean desviou, mas não adiantou nada. A equipe corintiana tem seus pontos positivos, evoluções evidentes, mas no conjunto, deixa a desejar. Não é à toa que Tite vem pedindo reforços. Existe no Corinthians, por exemplo, um Gil que sempre leva perigo pelo lado esquerdo. Rápido, de dribles precisos, faz tudo certo, só não tem para quem passar, alguém para aproveitar suas criações. Nesta quarta também foi assim. Há também uma marcação forte, destacando os trabalhos de Anderson, Wendel e Fabinho. Porém, o que adianta desarmar o outro time se, na seqüencia, costuma aparecer um companheiro corintiano de passes imprecisos para devolver a bola para o adversário. No início do segundo tempo, o Corinthians desistiu da partida. Bastava o 1 a 0. E assim, o Guarani em peso se transferiu para o campo de ataque. Chegava perto, mas, por ser tão limitado, não ia além disso. Os corintianos pareciam ter combinado no vestiário: ?deixa eles jogarem que quando a gente quiser a gente vai lá e mata o jogo?. Nem precisou. Nas melhores chances dos donos da casa, Sandro Hiroshi finalizou, aos 13, e Fábio Costa defendeu, meio sem querer, com a cabeça. Aos 20, Valdir Papel errou gol feito após rebote do goleiro. Somente no fim, o Corinthians tentou ampliar. Rosinei puxou contragolpe e cruzou mal. Alberto, na jogada seguinte, bateu em cima do zagueiro. No fim, em lance bisonho, Jô foi enganado pelo quice da bola; em vez de cabeceá-la, apanhou dela. E um minuto depois disso, para o bem dos torcedores, o jogo acabou. O Corinthians enfrenta domingo o Atlético-PR, na Arena da Baixada.