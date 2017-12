Corinthians derrota o São Caetano O Corinthians finalmente obteve a primeira vitória sobre o São Caetano, ao fazer 1 a 0 no time do ABC, nesta quarta-feira, no estádio Anacleto Campanella. Com o gol marcado por Vampeta ainda no primeiro tempo, a equipe corintiana chegou aos 21 pontos e ocupa a terceira colocação do Torneio Rio-São Paulo. Já o Azulão manteve seus 16 pontos e se distanciou dos líderes. Nos únicos três jogos que as duas equipes haviam disputado até agora, foram duas vitórias do São Caetano e um empate. Mas, dessa vez, o Corinthians entrou em campo disposto a decidir a partida logo no começo e conseguiu. Aos 15 minutos, o volante Vampeta recebeu passe de Gil e chutou forte: 1 a 0. O São Caetano quase empatou aos 24 minutos, quando Brandão, sozinho, cabeceou a bola em cima de Dida. No começo do segundo tempo, Deivid poderia ter ampliada a vantagem corintiana, mas o atacante desperdiçou uma boa oportunidade aos 6 minutos, quando estava diante do goleiro Sílvio Luiz. Depois disso, o São Caetano começou a pressionar, em busca do empate, e o jogo ficou dramático para o Corinthians. Mas Dida fez boas defesas e garantiu a vitória corintiana. Agora, pelos cálculos do técnico Carlos Alberto Parreira, o time do Parque São Jorge precisa de mais seis pontos para garantir vaga nas semifinais do Rio-São Paulo.