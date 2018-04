Corinthians derrota Palmeiras e encerra tabu Depois de mais de três anos, o Corinthians voltou a ganhar do Palmeiras. Com gol de Jorge Henrique no começo da partida, o alvinegro bateu o rival por 1 a 0, neste domingo, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Com a vitória, o time de Mano Menezes chegou aos 11 pontos e assumiu a liderança provisória.