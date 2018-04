Corinthians descarta contratar o lateral Roberto Carlos

O lateral-esquerdo Roberto Carlos não está nos planos do Corinthians. O jogador tem contrato com o Fenerbahce, da Turquia, até maio do ano que vem, mas pretende retornar ao Brasil em dezembro.

Veja também:

MASCOTES - Baixe o papel de parede do seu time

Visite o canal especial do Brasileirão

Brasileirão 2009 - Tabela | Classificação

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

A lateral-esquerda é uma posição carente no Corinthians.

"É um bom jogador e ponto", afirmou nesta sexta-feira o técnico Mano Menezes, ao ser questionado sobre a possibilidade da contratação de Roberto Carlos.

Mano pediu alguém renomado para a lateral-esquerda ainda este ano, mas não demonstra interesse no ex-jogador da seleção.

O Corinthians está encontrando dificuldade em achar bons nomes e o técnico pode ir até dezembro com Marcinho e Marcelo Oliveira.