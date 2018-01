Corinthians descarta favoritismo na Copa SP O Corinthians é a grande atração desta quinta-feira no jogo contra o Noroeste, às 15 horas, em Osasco, pelo complemento da segunda fase da 35ª Copa São Paulo de Juniores. Repleto de jogadores que já atuaram no time principal, o "Timãozinho" é apontado como favorito para garantir uma vaga na próxima fase. Nem por isso, o técnico Adaílton Ladeira vai mudar seu estilo marrento e pouco amistoso. "Não tem nada de favorito. Futebol se decide dentro de campo, onde precisamos manter a mesma aplicação e garra", diz bem alto para que seus jogadores não esqueçam o que devem fazer na hora "H". Na primeira fase, em jogos difíceis, o Corinthians manteve os 100% de aproveitamento, com três vitórias. O Noroeste se classificou com um gol aos 47 minutos do segundo tempo, roubando a vaga quase certa do Iraty-PR. Outro jogo envolvendo paulistas acontecerá no estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto, entre Comercial e Portuguesa de Desportos. Para atrair o público, a diretoria local conseguiu transferir o jogo para as 20 horas. O Bafo, como é chamado o Comercial , somou nove pontos no Grupo J, que não tinha nenhum clube grande ou tradicional. A Portuguesa superou o Atlético Mineiro no Grupo I, somando sete pontos. À tarde, às 15 horas, no estádio Nicolau Alayon, do Nacional, na capital, se enfrentam Força e Lençoense, dois times que caíram em grupos fracos na fase inicial. Um grande jogo é esperado em Americana, às 17 horas, entre Rio Branco e Cruzeiro. O time paulista está invicto, mas somou apenas cinco pontos no fraco Grupo L. O Cruzeiro só continuou na briga pelo título por acaso, uma vez que foi sorteado na disputa da vaga do Grupo K com o Juventus. Os dois times tiveram, de forma inusitada, igualdade em todos os critérios de desempate. Confira os jogos, locais e horários: Grupo 5 Portuguesa x Comercial - Ribeirão Preto Estádio "Palma Travassos" - 20 horas Grupo 6 Cruzeiro x Rio Branco - Americana Estádio "Décio Vitta" - 17 horas (ESPN Brasil) Grupo 9 Força x Lençoense - São Paulo Estádio "Nicolau Alyon" - 15 horas (Rede Vida) Grupo 10 Corinthians-SP x Noroeste - Osasco Estádio "José Liberatti" - 15 horas (ESPN Brasil)