Corinthians descarta presença de Ronaldo no clássico O Corinthians não terá Ronaldo no clássico de domingo, contra o Palmeiras, no Pacaembu. O clube divulgou um comunicado na noite desta quinta-feira para anunciar que o atacante foi vetado pelos médicos, depois da contusão na coxa direita que sofreu no jogo de quarta, contra o Mirassol, também pelo Paulistão.