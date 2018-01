Corinthians descarta Romário Foi abortada a possibilidade de o clube tentar trazer Romário. Ele foi riscado da lista de reforços pretendidos por Antônio Lopes. ?Nós queríamos o Romário para jogar o amistoso de domingo contra a Seleção do Brasileiro. Seria uma espécie de homenagem a ele que foi artilheiro e não foi convocado para o combinado. Mas não há possibilidade dele jogar no Corinthians em 2006?, garante o diretor da MSI, Paulo Angioni. Na verdade, Romário tem muito a ver com a mudança de postura da MSI e do Corinthians. Ao não dar atenção ao convite, o atacante desestimulou a diretoria que estava sim, disposta a tê-lo no Paulista. Logo foram lembrados os privilégios que o atacante tem em São Januário e que seriam negados no Parque São Jorge. Se ele fosse contratado teria de treinar da mesma maneira que os demais corintianos, situação que não acontece no Vasco. E também cresceu o medo de problemas de relacionamento entre ele e Tevez. Os dois gostam de comandar os elencos onde jogam e também de atuar com a faixa de capitão. Foi melhor esquecer Romário. ?Mas precisamos de um atacante. O Jô foi embora (atuar no CSKA). O time necessita de outro artilheiro e vamos buscá-lo?, prometeu Kia Joorabchian. Alex Dias do próprio Vasco surgiu como um nome indicado por Lopes.O Flamengo pediu Dinélson por empréstimo. Kia ofereceu além de Dinélson, Bobô. Os dirigentes pediram tempo para pensar. Ramon e Renato do Atlético Mineiro e Rodrigo Tabata do Goiás esperam ser anunciados ainda esta semana.