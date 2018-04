Corinthians descentraliza poder na base para evitar problemas

Viagens, concentrações, jogadores contratados, quem vai morar nos alojamentos de Itaquera, se é sub-12, 13, 15 ou 17. Agora, tudo no Corinthians terá de ser do conhecimento de todos os diretores. "Não existe mais a centralização do poder nas categorias de base", informou Toni Craveiro, um destes diretores. "Será um intenso controle, no qual iremos eliminar todos os problemas. Não fugirá absolutamente nada." Veja também: Corintianos sofrem com o surgimento de novos escândalos Congresso derruba tentativa de instalação de CPI do Corinthians Polícia goiana preocupada com invasão corintiana Miguel Marques e Silva é o diretor-geral da base. E terá diretores e gerentes em todas as categorias. A medida é para acabar com as denúncias de pedofilia que abalaram o clube e culminaram com a demissão do gerente Wando Moraes, acusado de aliciar jogadores em seu sítio, em Indaiatuba. "O Wando dominava tudo. Isso não existirá mais", garantiu Craveiro, após ter recebido reclamações de vários pais de jogadores, que pediram anonimato. "Muitas pessoas no Corinthians sabiam ou desconfiavam das atitudes do Wando. Só que é difícil falar sem ter provas", afirmou, pedindo para ser preservado, um funcionário do clube. "Mas com as feras (jogadores de destaque) ele não se envolvia. Era com os meninos de fora da cidade, que os pais não estavam por perto", seguiu. "Eu nunca tive este problema e também nunca nenhum amigo meu veio me falar sobre isso. Para mim, é novidade", garantiu o meia Lulinha, hoje no time profissional. "O professor Wando sempre foi muito bacana comigo. Ele sempre conversava, elogiava. Agora, esse negócio de cantadas, nunca houve", jurou a jovem revelação. O Corinthians ainda vai estudar as parcerias com escolinhas de futebol. Wando Moraes era dona de uma em Indaiatuba e teria levado mais de 100 jogadores para o Parque São Jorge. "A presidência é quem vai definir." Desde que saiu do Corinthians, ninguém sabe da localização de Wando Moraes. Seus celulares caem direto na caixa postal. No sítio de Indaiatuba, não aparece faz mais de três meses, segundo pessoas próximas. "Só a família que está vindo para cá", informou Onório, o caseiro, que, sem saber da história de pedofilia, garantiu fazer algum tempo que não há festas no local. "O seu Wando só vinha aqui com amigos", disse, sem precisar se eram jogadores ou não. Os vizinhos do sítio - a região é cheia deles - garantem jamais ter notado algo de diferente.