Corinthians desconhece adversário A comissão técnica do Corinthians, mais precisamente o técnico Geninho, demonstrou-se incoerente nesta segunda-feira. Ao mesmo tempo que reluta em comentar a escalação da equipe que vai enfrentar o Fênix, pela Copa Libertadores da América, com receio de "munir" o adversário com informações, até agora não conseguiu dados atualizados sobre o time uruguaio. Ainda aguarda a chegada de um vídeo - talvez nesta terça-feira - com a atual formação para ser analisado. Ou seja, de um lado o excesso de preocupação e, de outro, uma certa dose de relapso. A partida acontece quarta-feira, em Montevidéu. Com relação à equipe que vai a campo, não há grandes segredos. Apesar da falta de ritmo, Jorge Wagner mostrou que, entrosado, pode resolver o problema da armação de jogadas. Renato, portanto, deve permanecer no banco. Liedson fez falta em São José do Rio Preto e volta ao time para corrigir a deficiência nas finalizações. Aliás, o novato já fala como se estivesse no clube há anos. Para ele, o técnico não deve recorrer a um esquema de jogo mais retraído pelo fato de jogar fora de casa. "Acho que o Geninho não pensa em empate. Não sei como ele vai escalar a equipe, mas não vamos jogar recuados", observou. Com relação à sua estréia, procurou dividir os méritos, uma vez que a partida era cercada de muita expectativa e cobranças. Só para lembrar, espera-se que o ex-cruzeirense desempenhe o mesmo papel de Ricardinho. Renato, o primeiro destacado para a função, sucumbiu. "Foi um jogo fora de casa, com forte calor, mas acho que fui bem. Os companheiros me ajudaram bastante." Dúvida - No meio, Fabrício foi bastante elogiado por seu desempenho em Rio Preto (foi o autor do primeiro gol). Porém, Geninho disse que com a presença do titular Fabinho, a equipe ganha poder de marcação. Tudo vai depender, agora, do estilo de jogo que será priorizado nessa quarta-feira: ofensivo ou defensivo.