Corinthians desembarca em São Paulo A equipe do Corinthians desembarcou há instantes, pouco depois do meio dia, no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, vindo de Brasília, onde na noite desta quarta-feira conquistou o título da Copa do Brasil. A diretoria corintiana tinha preparado uma festa maior no aeroporto. Dois caminhões do Corpo de Bombeiros levariam os jogadores, mas a chuva que caiu naquela região da cidade, acabou frustrando os planos. Apesar disso, alguns atletas - como o capitão Ricardinho, o lateral Rogério e o zagueiro Batata - subiram no caminhão. Com isso, a maior parte da delegação seguiu de ônibus para o Parque São Jorge, onde a torcida Gaviões da Fiel promete fazer uma grande festa. Com o título - após o empate por 1 a 1 com o Brasiliense - o Corinthians garantiu sua vaga na Copa Libertadores da América de 2003.