Corinthians deve acertar com Alex Mineiro Com sérios problemas financeiros, o Corinthians enfrenta dificuldades para conseguir os reforços pedidos por sua comissão técnica. A diretoria só está negociando com jogadores que devem ficar livres do vínculo empregatício a partir do dia 31. O clube não aceitar pagar luvas a nenhum reforço. É por essa razão que o artilheiro Dimba, do Goiás, ficou mais distante do Parque São Jorge. O nome indicado para o lugar que seria de Dimba é Alex Mineiro, do Atlético-PR. Na segunda-feira haverá uma reunião com o presidente do clube paranaense, Mário Celso Petraglia, em São Paulo. Inicialmente o Atlético não queria liberar seu atacante, mas como o jogador quer jogar no Corinthians o dirigente resolveu ceder. Alex Mineiro recebeu uma proposta de R$ 60 mil mensais e contrapropôs o teto do clube, que é de R$ 80 mil. Márcio Rivellino, filho do diretor-técnico Roberto Rivellino, tem um bom relacionamento com o presidente atleticano e vai intermediar as negociações. "Mas não quero e não vou ganhar nada do Corinthians. O dinheiro que ganho vem dos meus clientes, que são os jogadores", avisa o empresário. Por causa da reformuação da equipe, o técnico Juninho disse nesta sexta-feira que não vai sair de férias. "Numa hora dessas não dá para desligar a chavinha e ir embora", justificou. Quanto ao jogo de domingo, contra o Grêmio, às 16h, no estádio Olímpico, Juninho confirmou que o Corinthians não terá seu dois atacantes titulares. Wilson está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e Gil voltou a sentir a contusão no tornozelo direito. Jô e Bobô foram confirmados nesta sexta-feira na equipe que começa jogando.