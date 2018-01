Corinthians deve acertar com Capone Faltam apenas alguns detalhes para a diretoria do Corinthians finalizar o acordo com o zagueiro Capone, que atualmente defende o time turco Galatasaray. O gerente de futebol, Edvar Simões, confirmou que as negociações com o empresário do atleta, Jorge Telles, estão andando bem e que a expectativa é de anunciar a contratação nos próximos dias. O jogador deverá permanecer na equipe do Parque São Jorge por um ano e tentará ajudar o time do Parque São Jorge a conquistar a Copa Libertadores, único troféu que falta ao Corinthians. Capone deverá dividir com o jovem Anderson a zaga corintiana. O zagueiro, atualmente com 30 anos, foi revelado pelo Mogi Mirim e destacou-se no Juventude, em 1998 e 1999, quando conquistou o título gaúcho e o da Copa do Brasil. Tem um fã incondicional no Parque São Jorge: o técnico Carlos Alberto Parreira. O dirigente do Corinthians afirmou que, além da negociação para trazer o zagueiro do Galatasaray, nenhuma outra contratação deverá ser anunciada nos próximos dias. ?Quando tiver algo, seremos os primeiros a divulgar, mas nem estamos atrás de ninguém ainda?, garantiu Simões. Estariam nos planos do clube, o meia Beto, do Fluminense e Marcelinho Carioca, ex-Gamba Osaka, do Japão.