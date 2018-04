Corinthians deve anunciar atacante O meia-atacante Luís Mário não deve mais jogar no Corinthians. O contrato do jogador terminou nesta terça-feira, e ele nem apareceu para treinar. O clube vai estipular uma multa de rescisão na Federação Paulista de Futebol (FPF) no valor de US$ 2,5 mulhões, alegando que o contrato do jogador ainda foi feito antes da Lei Pelé, que acabou com a vigência do passe. O Corinthians deve contratar entre quarta e quinta-feira um atacante que atua no exterior. Os nomes de Adhemar, ex-São Caetano, atualmente na Alemanha, e Luís Fabiano, do Rennes, da França, que defendeu o São Paulo no ano passado, foram comentados nesta terça-feira no Parque São Jorge, mas a diretoria quer manter sigilo até fechar a negociação. Parreira quer esse reforço para substituir Luizão, que deverá ser convocado com freqüência para a seleção. O treinador quer também um lateral-direito. Reginaldo Araújo, do Coritiba, que também defendeu o São Paulo no ano passado, está na lista de Parreira.