Corinthians deve anunciar Deivid na 3ª O Corinthians deve definir nesta terça-feira a contratação do atacante Deivid, do Santos, por US$ 3 milhões. Metade do passe do jogador pertence ao Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro. O vice-presidente do clube, Antônio Roque Citadini, admitiu que a negociação com o atacante está muito próxima de ser concluída. "Faltam alguns detalhes e, no futebol, nunca é bom anunciar algo prematuramente", ressaltou. Citadini retornou no sábado da Espanha, onde fracassou na tentativa de prorrogar a permanência do lateral-esquerdo André Luís. O dirigente confirmou que o jogador não irá atuar mais pelo Corinthians. Citadini responsabilizou a HMTF, fundo de investimento americano que é parceiro do clube, pelo desfecho da negociação."Foram eles que conduziram as conversas", disse.