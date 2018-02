Corinthians deve anunciar pacotão de reforços nesta semana

O Corinthians pretende anunciar até sexta-feira, 14, um pacotão de reforços para a temporada 2008, na Segundona, além de divulgar os nomes dos jogadores que serão dispensados. Veja também: Noticiário completo do Corinthians O técnico Mano Menezes relacionou numa lista 15 atletas que o clube poderia comprar dentro de sua realidade financeira, embora a diretoria ainda sonhe com uma contratação de impacto. O novo comandante só não busca goleiro, confiante na permanência de Felipe. O próprio presidente Andres Andres disse que a meta é trazer de quatro a seis jogadores para o primeiro trimestre de 2008, quando o time disputará dois torneios: o Paulistão e a Copa do Brasil. Quem está encarregado de comandar as negociações é o diretor de futebol Antônio Carlos. Os nomes que mais interessam são os do zagueiro Chicão (Figueirense), do volante Bóvio, do meia Douglas (São Caetano), e de Leonardo (lateral da Portuguesa). Outros jogadores sondados disseram preferir não disputar a Série B (veja ao lado). A idéia é anunciar as contratações antes do Natal. Até agora, o Corinthians acertou a vinda do atacante Lima, ex-Atlético-PR, e do meia Rafinha, pouco aproveitado no Cruzeiro. A pedido de Mano Menezes, o lateral-direito Coelho, que estava emprestado ao Atlético-MG, retorna ao clube e deve ficar por lá. A semana corintiana também pode definir o futuro do goleiro Felipe, que tem vínculo com o clube até 2011, mas que tem propostas do Exterior; e do atacante Finazzi, cujo contrato termina no fim do mês. Segurar Felipe, ídolo da torcida e principal jogador do time, é prioridade. Já Finazzi, artilheiro corintiano na campanha do rebaixamento, pode sair. O procurador do atacante diz que tem proposta de outros clubes. Ele, que tem um dos melhores salários do atual elenco, é considerado caro demais por dirigentes. Betão, zagueiro e capitão do time, é outro que aguarda uma resposta da diretoria para renovar. Ele diz ter ofertas de fora do Brasil. Até agora só o volante Bruno Octávio prorrogou seu contrato com o Corinthians por mais 3 anos. Faxina Gustavo Nery deve ser o primeiro a deixar o Parque São Jorge. E pela porta dos fundos. Seu empresário o ofereceu ao Sporting, de Portugal. Ele é acusado de fazer corpo mole na reta final do time na Série B. A situação dos zagueiros Zelão e Fábio Ferreira se complicou depois que moradores do prédio onde moram colocaram um faixa no edifício com os dizeres: "Zelão e Fábio Ferreira, chega de bagunça nas madrugadas, queremos dormir. Nosso prédio não é bordel." Pegou mal. O meia Roger, que estava emprestado ao Flamengo, foi devolvido ao Corinthians. Mas Mano Menezes não tem interesse no futebol do jogador, que não deve ser reintegrado ao time. Os jogadores corintianos voltam das férias dia 3.