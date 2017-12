Corinthians deve anunciar Tite A diretoria do Corinthians deverá anunciar ainda nesta quinta-feira a contratação do técnico Tite, para dirigir a equipe no restante do Campeonato Brasileiro. O treinador já está em São Paulo; teve uma conversa com o presidente Alberto Dualib e deverá ser apresentado oficialmente por volta das 14h30. O treinador - que estava desempregado - não era a primeira opção do clube, que até a tarde de ontem tentava um acordo com Mário Sérgio e, depois, chegou a conversar com Muricy Ramalho. Tite vai substituir Oswaldo de Oliveira, demitido na última segunda-feira, um dia depois da goleada por 5 a 0 para o Atlético-PR, no Pacaembu.