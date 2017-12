Corinthians deve contratar outro atacante Edson Araújo, que ficou conhecido como Edson Pelé nos tempos de Portuguesa, deverá ser o próximo reforço do Corinthians. O jogador, que estava no futebol japonês, somente não foi anunciado oficialmente porque ainda não assinou contrato. O atacante deve herdar o lugar de Marcelo Ramos, que sofreu fratura na fíbula esquerda e ficará parado por dois meses. Edson ficou marcado por um tiro que ele levou na traquéia em 13 de agosto de 2002, durante um assalto em Arujá. A diretoria do Corinthians ainda estuda a possibilidade de trazer um outro atacante para o lugar de Rafael Silva, que sofreu ruptura do ligamento cruzado do joelho direito e ficará afastado do futebol de cinco a seis meses. Mas, ao contrário dos critérios utilizados na escolha dos reforços anteriores, desta vez a procura é por alguém de ponta. Os dirigentes ficaram assustados com o fracasso do time neste começo de ano. Por isso mesmo, decidiram se mexer para reforçar a equipe. Vencer a Copa do Brasil e voltar à Libertadores em 2005 é ponto de honra para o presidente Dualib. Nesta quinta-feira, Dualib endossou as palavras do diretor-técnico Roberto Rivellino, que criticou o trabalho de Juninho Fonseca. Falando à rádio Record, o cartola afirmou que o trabalho do treinador não está agradando. "Nós, como dirigentes, temos que atuar como bombeiros, apagando incêndios. Mas o que o Rivellino disse é verdade. O trabalho não é satisfatório", disse o presidente.