Corinthians deve dar descanso a Tevez A derrota contra o Fluminense foi mais do que assimilada pelo Corinthians - Principalmente pelo técnico Márcio Bittencourt. O treinador não tem mesmo motivos para chorar, apesar de ter a sua série de cinco vitórias consecutivas interrompidas. A razão é o aumento que Márcio recebeu da MSI na semana passada. Seus salários passaram de R$ 6 mil para R$ 22 mil, celebrando a sua efetivação no cargo de técnico. Com o aumento, ele passa a ganhar 17,4 vezes menos do que o ex-treinador Passarella, que ainda morde R$ 375 mil por mês - e sem ter de trabalhar. Foi Kia Joorabchian quem chegou à conclusão de que havia chegado a hora de Márcio receber mais para comandar o Corinthians. Nem ficava bem o comandante ganhar tão pouco em relação aos seus milionários comandados. Fiel aos dirigentes, o treinador fez questão de não procurar ninguém para pedir mais dinheiro. Longe disso. Esperou por Kia. E teve a recompensa. "Márcio já é o nosso treinador. Não existe essa história de efetivação. Se ele comanda a equipe é porque já está efetivado no cargo. O Márcio está correspondendo plenamente às nossa expectativas", diz o diretor Paulo Angioni, que faz o meio-de-campo entre a MSI, da qual é contratado, e o clube. Enquanto Márcio ganha aumento, os dirigentes resolvem antecipadamente dar um descanso a Tevez. O argentino, que quarta-feira enfrentará o Brasil na final da Copa das Confederações (está na reserva da Seleção Argentina) não terá a obrigação de voltar a São Paulo imediatamente para enfrentar o Fortaleza, domingo, no Ceará. "O Carlitos vem de uma competição muito forte e acho mais do que normal dar um pequeno descanso. Quero falar com ele e saber como está. Mas não haverá problemas se quiser descansar", antecipa Márcio. O mesmo se aplica a Mascherano. Se o River Plate for eliminado quarta da Libertadores - enfrenta o São Paulo em Buenos Aires -, o volante teria de se apresentar imediatamente. Só que existe um acordo garantindo o descanso para o atleta e alguns dias para ele encontrar apartamento em São Paulo. Os acordos foram fechados com a MSI. Está agendada para amanhã uma conversa definitiva entre a Diretoria do Corinthians e Gil. A tendência é a imediata rescisão do contrato com o atacante - e um possível acerto do jogador com o futebol sul-coreano, como já tem sido comentado. Quem fala é Paulo Angioni, diretor da MSI, empresa que comanda o futebol do Corinthians. "Nós queremos resolver essa questão o mais rápido possível. Infelizmente, acreditamos que o caminho é mesmo o do rompimento. O Gil não quer ficar no clube depois de dezembro. Então, é melhor sair agora. A torcida não iria deixá-lo jogar em paz de agora até dezembro." Gil e o seu empresário Gilmar Rinaldi têm recebido várias propostas de clubes brasileiros para depois do final de seu contrato. Palmeiras, São Paulo, Santos e Cruzeiro são candidatos.