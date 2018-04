Corinthians deve ganhar R$ 50 milhões com máquina de cartão de pagamento

O Corinthians anunciou a reativação da marca "Fielzinha", uma máquina de cartões de débito e crédito licenciada pelo clube, que deve render cerca de R$ 50 milhões ao clube em cinco anos. A parceria com a empresa Innova Capture, que administra os pagamentos da máquina, ocorre desde 2015, mas passou por ajustes e agora passará a ter placas no CT Joaquim Grava e logotipo em camisa de jogo.

O valor de R$ 50 milhões é uma projeção, já que o clube vai receber uma porcentagem enquanto a máquina estiver sendo usada mensalmente e com valores em crescimento gradativo.

"Trabalhamos para criar novas oportunidades de negócios e, consequentemente, fontes de receita para o Corinthians. O projeto da Fielzinha, realizado em parceria com a Innova, foi reformulado e tem grande potencial. O clube acredita no sucesso do produto e trabalhará, junto com a empresa, para que se torne realidade", disse Fernando Sales, diretor de marketing do Corinthians.

Qualquer comerciante poderá adquirir a máquina, mas quem for corintiano poderá participar de promoções para conhecer os jogadores, ir ao CT Joaquim Grava, ganhar camisas autografadas, assistir jogos na Arena Corinthians e até receber atletas em seus estabelecimentos.