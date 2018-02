Corinthians deve jogar em Mogi ou Santo André no Paulistão

Com o Pacaembu em reforma, o Corinthians tem duas possibilidades para mandar seus jogos nas primeiras rodadas do Campeonato Paulista: Mogi-Mirim ou Santo André. "Nós queríamos atuar no Canindé, mas não há condições. Pensamos em Barueri, mas o Palmeiras vai mandar alguns dos seus jogos lá, então vamos nos decidir por Mogi ou Santo André", afirmou o diretor técnico do Corinthians, Antonio Carlos. Curiosamente, a reforma no Pacaembu atrasou por causa do próprio Corinthians: a Prefeitura decidiu adiar o início das obras, previsto para meados de outubro, para que a equipe pudesse mandar no estádio seus últimos jogos no Brasileiro e, assim, escapar do rebaixamento. Não deu muito certo: o Corinthians venceu o Figueirense, empatou com o Atlético Paranaense e perdeu para o Vasco, nos jogos que deveria disputar em outro estádio. O Canindé está parcialmente interditado e tem capacidade de menos de 10 mil torcedores.