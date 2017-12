Corinthians deve perder Kléber para Basel A falta de dinheiro do Corinthians expõe o clube do Parque São Jorge a outra perda significativa. Depois de não conseguir recontratar Ricardinho como sonhava, está muito perto de dar adeus definitivo a Kléber. Jordão de Carvalho Corrêa, pai e procurador do jogador, confirmou nesta quarta-feira que está negociando a transferência do lateral-esquerdo ao Basel, da Suíça. E com total anuência da diretoria corintiana. "O contrato com o Hannover termina no final de junho. O Kléber não deve ficar na Alemanha. O interesse do Basel é real e estamos negociando. Temos outras duas propostas de equipes européias e uma brasileira. Se nada der certo, ele voltará ao Corinthians", disse o pai do jogador. Kléber ainda tem contrato por um ano com o Corinthians. E o vice-presidente do clube, Roque Citadini, está muito mais interessado no dinheiro que possa conseguir com uma negociação do jogador do que em reforçar a equipe."Vamos estudar com toda calma o que fazer com ele. Existem mesmo propostas," afirmou Citadini na semana passada.