Corinthians deve receber proposta da Itália pelo zagueiro Gil

O zagueiro Gil, do Corinthians, deve receber uma proposta do futebol italiano nas próximas semanas. Um empresário deve cuidar da intermediação entre a equipe europeia e o agente do atleta, Carlos Leite, para depois apresentar á diretoria do Parque São Jorge os valores para a possível transferência do defensor de 28 anos.

Gil tem 90% dos direitos econômicos pertencentes ao Corinthians. O restante é do Valenciennes, da França, ex-clube do jogador, que chegou ao time paulista em 2013. Na última temporada ele foi um destaques da equipe campeã brasileira e se firmou nas convocações do técnico Dunga para a seleção brasileira.

O intermediário na negociação é Nilson Moura, sócio do empresário Fernando Garcia, que cuida das carreiras de jovens jogadores do elenco, como Guilherme Arana e Malcom. Dias atrás o Corinthians recebeu sondagens do Mônaco pelo defensor, que toparia pagar R$ 15 milhões pelo reforço.