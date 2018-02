Corinthians deve renovar com Tite Depois que Vanderlei Luxemburgo anunciou que deve mesmo permanecer no Santos, a diretoria do Corinthians reagiu e deverá anunciar ainda nesta quarta-feira a renovação do contrato com Tite para a temporada 2005. O treinador - que tirou o time da zona do rebaixamento e chegou ao quinto lugar no Campeonato Brasileiro deste ano - era o preferido dos jogadores e torcedores, mas não era a prioridade para os dirigentes do fundo de investimentos MSI, empresa que vai administrar o clube a partir de agora. A parceira queria Luxemburgo, mas o treinador preferiu continuar na Vila Belmiro para disputar a Copa Libertadores da América do ano que vem. Tite chegou a dizer que não trabalharia com a MSI - que teria procurado Luxemburgo durante o campeonato - mas recuou, e nas útlimas rodadas do Brasileiro já admitia continuar no Parque São Jorge.