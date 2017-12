Corinthians deve ser mais defensivo A única dúvida de Antônio Lopes em relação à partida de domingo tem 1,56m. O técnico sabe que precisará de força física diante do Goiás. Por isso, em princípio, ele não quer escalar Elton no meio de campo. Está disposto a abrir mão do futebol bonito e colocar Bruno Octávio, de 1,83m, para ajudar na marcação. Carlos Alberto não gosta da possibilidade. ?Eu acredito que deveríamos manter a formação que ganhou da Ponte Preta. O Elton foi bem. Conseguimos ter espaço para atacar. E ainda defendemos. Para mim, o time não deveria ser trocado. Mas quem decide é o nosso técnico?, lembra Carlos Alberto. ?Eu não vou adiantar o que vou fazer. Quero pensar se o Elton continua ou não jogando. Nesta quarta começo os trabalhos táticos. Aí vocês (da imprensa) vão saber quem jogará?, disse Lopes. O discurso foi completamente diferente após a partida contra a Ponte. ?Se estou satisfeito com o futebol do Elton ? Muito. Ele foi bem. Fez tudo o que eu havia pedido?, afirmou o treinador. Para não desestimular seu atleta, Lopes não vai falar o que ficou claro para quem viu o jogo. Elton ficou tímido e não produziu. Não foi nem sombra do jogador que é nos treinamentos. Se Lopes tivesse gostado tanto assim do desempenho do pequeno atleta não o havia tirado da partida aos 12 minutos do segundo tempo. Com Bruno Octávio no time, a alteração tática seria profunda e bem ao gosto do conservador Lopes. O volante liberaria Rosinei e Carlos Alberto do trabalho de marcação ? que ambos fazem, mas não gostam ? e permitiria que a dupla ajudasse Tevez e Nilmar no ataque. O time ficaria mais equilibrado. Vale lembrar que para o Corinthians perder o título do Brasileirão o time precisa ser derrotado pelo Goiás e o Internacional vencer o Coritiba no Paraná. E os gaúchos ainda têm de tirar cinco gols de saldo favorável ao time paulista. Lopes só confirmou que Coelho irá atuar no lugar de Eduardo Ratinho, suspenso. E não quis antecipar quem jogar na zaga na vaga de Betão que também recebeu o terceiro cartão amarelo. A tendência é que utilize Wendel.