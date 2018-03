Corinthians deve ser punido pelo STJD O Corinthians deverá ser punido pelo Superior Tribunal de Justiça de Desportiva (STJD) com a perda de mando de campo em conseqüência da invasão de torcedores no gramado do Pacaembu, na tarde deste domingo, durante a partida contra o São Paulo. De acordo com o presidente do tribunal, Luiz Zveiter, a procuradoria do órgão deverá analisar as imagens da partida e muito provavelmente vai denunciar o clube. ?Eu não posso dizer ainda que o clube será punido, mas a Procuradoria deverá analisar as imagens e o clube deverá ser punido?, advertiu ele. O Corinthians corre o risco de perder o mando de 1 a 3 jogos, além de sofrer multa que pode variar de R$ 50 mil a R$ 500 mil.