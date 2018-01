Corinthians deve ter 3 desfalques no Paraná A vitória sobre o Fluminense pode ter custado ao Corinthians três desfalques importantes no próximo jogo, contra o Atlético-PR, domingo, em Curitiba: Kleber, Leandro e Pingo. Os três devem ser reavaliados pelo Departamento Médico nesta segunda-feira, no Parque São Jorge. Kleber sofreu uma torção no joelho esquerdo, Leandro uma pancada no joelho direito e Pingo uma lesão na virilha. Kleber saiu de campo chorando logo aos 12 minutos do primeiro tempo. Ele imaginava que o problema fosse pior. Mais tarde, na saída do vestiário, o lateral estava um pouco mais tranqüilo. ?Está bastante dolorido e ainda não dá para saber se é grave. Os médicos ficaram de me dar uma definição nesta segunda." O doutor Fabio Novi, médico corintiano, também estava menos cético na saída do estádio. ?Ao que parece não é tão grave como pareceu no intervalo." Já o volante Pingo estava inconformado. Justamente no dia em que ganhou uma chance de começar jogando como titular ele sofreu a lesão. Pingo estava meio chateado com Carlos Alberto, que travou sua perna numa dividida. ?A perna abriu demais e comprometeu a virilha. Está dolorido e muito inflamado. Não podia me acontecer isso agora." Dos três, o mais tranqüilo era Leandro. O jogador saiu de campo com dois ferimentos no joelho direito, mas neste domingo mesmo ficou sabendo que não houve comprometimento nas articulações. ?Por sorte, acho que o problema foi mesmo só a pancada." Apesar desses problemas não houve quem deixasse de comemorar a conquista dos três pontos. O técnico Geninho reconheceu que o time não apresentou um belo futebol. Mesmo assim, deixou esse aspecto em segundo plano. ?Ganhar os três pontos era fundamental, independentemente de jogar bem ou mal. Tínhamos de vencer e ponto. Ficaria muito difícil se os líderes do campeonato ampliassem ainda mais a vantagem após essa rodada." Geninho também justificou o desempenho discutível de sua equipe justamente pela pressão que os jogadores tinham sobre si. ?É complicado jogar nessa circunstâncias, tendo obrigação de ganhar. Você joga sabendo que qualquer resultado negativo pode detonar uma crise, aumentar as cobranças. Além disso, é preciso levar em consideração que o Fluminense dificultou as coisas, jogando muito atrás, não dando espaço. Como eu disse, vencer foi o mais importante." Depois de quebrar a sequência de três jogos sem vitória (derrotas para São Caetano, São Paulo e empate contra a Ponte), Geninho aposta na recuperação técnica da equipe já na próxima partida, em Curitiba, contra o Atlético-PR. Pelo menos agora o técnico e os jogadores sabem que a pressão não será tão forte no clube. Era isso que o grupo comemorava neste domingo, na saída do Pacaembu. ?Só nós sabemos como foi difícil conviver com a pressão nos últimos 15 dias", resume Jorge Wágner. ?Pelo menos agora teremos um pouco mais de tranqüilidade para trabalhar."