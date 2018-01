Corinthians deve ter Cocito na segunda Dos reforços que o Corinthians espera receber para a sequência da Libertadores, só Cocito está bem próximo de ser confirmado. O jogador deve se apresentar na segunda-feira, no Parque São Jorge, se Capone for liberado para o Atlético-PR. Hoje, Geninho finalmente liberou Capone. "Se for para a vinda do Cocito, eu libero o Capone. Até porque o Cocito também faz a função do próprio Capone, como zagueiro", afirma o técnico. De resto, a negociação envolvendo Cocito está praticamente concluída. Entre os dois clubes, só faltava a liberação de Capone. Entre o Corinthians e Cocito também já houve acordo, restando apenas o acerto do tempo de contrato, já que depois de terminado o vínculo com o Corinthians, Cocito estará livre para jogar onde quiser. "Pelo que me disseram, já posso me considerar jogador do Corinthians", disse o próprio Cocito, hoje. Já em relação ao atacante o preferido de Geninho ainda é Allann Delon, do Vitória. O Corinthians não negocia diretamente com o clube baiano. É um clube do México, o Queretero, que está contratando Allann Delon por R$ 2 milhões. Como Allann Delon só poderá ser inscrito no segundo semestre, o jogador seria repassado para o Corinthians até o final junho. A única chance de Allann Delon jogar no Corinthians é a sua contratação pelo Queretero. "O clube não tem dinheiro para bancar essa contratação", avisa Geninho. De sua parte, como não negocia com o Corinthians, o Vitória ameaça escalar Allann Delon na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Se isso se confirmar, o jogador completaria a sua terceira partida pela competição e não poderia mais jogar por uma outra equipe que disputa a série A. Consultado sobre o assunto, Geninho já respondeu: quer Allann Delon mesmo se for para disputar só a Libertadores. "Tudo bem se ele (Allann Delon) jogar só a Libertadores. Meu problema é agora. Daqui a 45 dias o Lucas já estará recuperado da operação no pé. Aí, se eu perco o Allann Delon, terei um outro atacante à disposição".