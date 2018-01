Corinthians deve ter mistão em La Paz Já classificado para as oitavas-de-final da Libertadores, o Corinthians deve jogar com um time misto contra o The Strongest, nos 3.600 metros de La Paz, na quarta-feira. Curioso é o critério que a Comissão Técnica vai usar para escolher quem fica em São Paulo e quem viaja para a Bolívia na segunda-feira: um teste no GO2 Altitude, o aparelho que simula a atmosfera da altitude. Leia mais no Jornal da Tarde