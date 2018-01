Corinthians deve ter reforços amanhã A diretoria do Corinthians espera definir amanhã o reempréstimo do volante Vampeta. O jogador, que está em Nazaré das Farinhas (BA), onde passou férias, tem um encontro com o vice-presidente de futebol do clube, Antônio Roque Citadini. O acordo só será feito se Vampeta aceitar ganhar menos do que recebia na temporada passada. Entre ´luvas´ e salários, o jogador recebia R$ 120 mil mensais. A vontade do volante em continuar vestindo a camisa do clube pode facilitar o acordo. Para seguir jogando no clube do Parque São Jorge, Vampeta recusou propostas do Cruzeiro e do futebol mexicano. Seus direitos federativos pertencem ao Flamengo, mas Vampeta avisa que não quer retornar à Gávea. Outro negócio que deve ser fechado amanhã é a aquisição do atacante Liédson, que pertence ao pequeno Prudentópolis e disputou o Campeonato Brasileiro pelo Flamengo. Entre o Corinthians e os representantes do atacante está tudo certo. Hoje, o técnico Geninho ganhou dois reforços em Extrema. O zagueiro Betão e o lateral-direito Coelho, que estavam no time de juniores do clube - eliminado pela Inter de Limeira da Copa São Paulo - foram integrados ao elenco. Agora, o treinador dispõe de 21 jogadores, incluindo os quatro goleiros. A carência de jogadores - que impede que Geninho faça treinos coletivos - provocou um comentário do atacante Deivid hoje à tarde. Perguntado se o time precisava de reforços, o jogador foi incisivo. "Precisamos sim. O Corinthians não tem ninguém." Finalmente o técnico Geninho pôde orientar o time vestindo uma camisa com o distintivo do clube. A Topper, que ainda fabrica os uniformes do clube, mas que será substituída pela Nike em fevereiro, mandou confeccionar uma camisa super G, de acordo com o tamanho do técnico, que está pesando 110 quilos.