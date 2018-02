Corinthians deve ter time misto domingo São grandes as chances de Antônio Lopes escalar um time misto para encarar o Vasco, domingo, no Pacaembu. Além das dúvidas por causa de lesões e cansaço muscular, como Tevez, Roger e Eduardo Ratinho, o técnico do Corinthians tem dois desfalques certos por acúmulos de cartões amarelos: Marcelo Mattos e Marinho. No meio-de-campo, a vaga está entre Fabrício e Bruno Octávio, que foi liberado pelo departamento médico depois de se recuperar de uma torção no tornozelo direito. Na defesa, Wescley será o novo companheiro de Betão. Preocupação - A luz amarela se acendeu no Corinthians. Todo o planejamento montado pela comissão técnica não está sendo suficiente para manter os jogadores inteiros na maratona de jogos que envolve Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana. Pior do que isso. A maior vítima do desgaste tem sido justamente a estrela do time: Carlitos Tevez. O argentino tem recebido atenção especial dos médicos do clube. E não está sendo fácil recuperá-lo com uma partida atrás da outra em um espaço de tempo tão curto. Diante do Paysandu, quinta-feira, Tevez mais uma vez deixou o gramado mancando. Em sua rápida entrevista à beira do campo, admitiu que estava sentindo muitas dores, mas que não queria ficar fora de nenhum jogo. No entanto, não será novidade caso o técnico Antônio Lopes não relacione Tevez nem para o banco de reservas para o compromisso diante do Vasco, domingo, no Pacaembu. ?No jogo de ontem, ele recebeu um tostão, uma ?paulistinha? na coxa. Passou a noite sob medicação e já iniciou tratamento, mas precisará passar por uma reavaliação no treino de sábado para ver se tem condições?, explicou o médico Paulo de Faria. O caso de Tevez é apenas um em meio a outros. Só no treino deste sábado que o técnico Antônio Lopes saberá as condições reais de Roger e Eduardo Ratinho, mais duas vítimas da maratona. Apesar de ter jogado todas as últimas partidas, o meia deixava transparecer cansaço. Contra o Paysandu, não suportou. Saiu no intervalo reclamando de um incômodo na virilha. O problema de Eduardo Ratinho não é apenas o cansaço. O jogador vinha sendo observado de perto pela comissão técnica por sofrer muito com a perda de peso durante os jogos. ?Ele tem pouca massa muscular. E quando perde peso tem ainda mais dificuldade de recuperar?, disse o preparador Fábio Mahseredjian.