Corinthians deverá ter Fábio Luciano A goleada histórica sobre o Flamengo-PI por 8 a 1, na noite de quarta-feira, em Teresina, pela Copa do Brasil, levantou ainda mais o astral do elenco para a partida de domingo, contra o Santos, pelas semifinais do Campeonato Paulista. "Mas temos de manter a seriedade", afirmou o meia Marcelinho. O técnico Wanderley Luxemburgo poderá contar com o zagueiro Fábio Luciano, que não enfrentou o Flamengo-PI por estar suspenso. Paulo Nunes está praticamente recuperado de contusão, mas deverá ficar no banco. A equipe retornou do Piauí nesta quinta-feira à noite, e amanhã treina para o clássico contra o Santos, domingo, no Morumbi.