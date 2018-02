Corinthians: Dínamo de Kiev não aceita oferta por Rodrigo Nesta terça-feira o Corinthians teve outra decepção. Não houve como contratar o zagueiro Rodrigo, do Dínamo de Kiev. Kia Joorabchian, presidente da parceira MSI, ofereceu US$ 2 milhões pelo empréstimo do zagueiro, mas os russos não abrem mão: só vão negociá-lo se for em definitivo. O preço para liberá-lo ao Corinthians: US$ 10 milhões. A inscrição dos corintianos ficou para até esta terça, porque a negociação foi tentada até as últimas horas. Kia vai insistir para contratá-lo para a próxima fase da Libertadores ? se o clube conseguir se classificar.