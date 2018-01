Corinthians: Dinélson descarta juniores Dinélson pediu outra vez para não jogar mais pelo time de juniores. O meia, que marcou o terceiro gol da vitória (3 a 2) do Corinthians contra o Paraná, sábado, quer ficar no grupo dos atletas profissionais. ?Estou lutando pelo meu espaço. Gostaria de não jogar mais pelos juniores?, disse Dinélson, depois do jogo em Maringá. O técnico Márcio Bittencourt comentou que a situação do jogador deve ser resolvida pela diretoria do Corinthians. ?Eu não posso interferir nessa situação. Trabalho com os jogadores que os dirigentes me colocam à disposição. O Dinélson é um bom garoto, conversei com ele durante a semana. Tudo tem a sua hora e no momento certo ele vai ter a sua oportunidade?, disse o treinador. Contra o Paraná, Dinélson entrou no lugar de Carlos Alberto.