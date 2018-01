Corinthians discute futuro da parceria Com o acordo firmado, conforme a Agência Estado antecipou, representantes de Corinthians e Nike discutem agora como serão os primeiros passos da parceria. Na reunião prevista para esta semana ? quinta ou sexta-feira ?, para assinar os papéis, executivos da multinacional americana de material esportivo e dirigentes do clube paulista definirão a estratégia de lançamento da nova empreitada. A disputa da Taça Libertadores da América é o centro das atenções. Alguns detalhes já estão acertados. É o caso, por exemplo, de parte da campanha publicitária que promoverá o acerto. Tudo começa pelo anúncio oficial da Nike como nova fornecedora de material do clube, o que deve acontecer nos primeiros dias de 2003. Espera-se somente o término do contrato com a Topper, válido até dia 31, para tornar o acordo público. Em seguida, planeja-se uma portentosa festa de lançamento do novo uniforme, provavelmente na última semana de janeiro. Mas por que esperar tanto? Existe aí um aspecto curioso. A idéia é a de que a estréia da nova camisa aconteça no primeiro jogo da Libertadores, dia 5 de fevereiro, no Pacaembu, contra o Cruz Azul. Dessa forma, a apresentação da linha 2003 tem de ocorrer após a Copa São Paulo de Futebol Júnior, cuja final é disputada tradicionalmente no dia 25 de janeiro, aniversário de São Paulo. ?Se o novo uniforme for lançado antes, no início do mês, o time teria de fazer a estréia na Copa São Paulo. Como o objetivo é coincidir com a primeira partida da Libertadores, deve ficar para o final de janeiro?, explicou um dos executivos envolvidos nas negociações. Assim, durante o torneio de juniores, o Corinthians vestirá Topper. Mudanças - Além da marca da nova parceira, a camisa do Corinthians trará uma novidade em relação ao modelo que vinha sendo utilizado: contará com patrocinador de manga. As negociações não foram concluídas, mas a empresa que está mais próxima do acerto é o Banco Santander. Já a Pepsi renovará contrato para continuar como principal marca estampada no uniforme corintiano. Para tanto, elevou a proposta dos atuais R$ 4 milhões para cerca de R$ 6 milhões. O interesse entre todas os lados envolvidos (Corinthians, Nike e patrocinadores) é, em princípio, a conquista da competição sul-americana, título inédito na galeria corintiana e que já enfeita a de todos os arqui-rivais (Palmeiras, São Paulo e Santos). Com a possibilidade de disputar e conquistar o Mundial do Japão, somado ao título do Primeiro Campeonato Mundial de Clubes da Fifa, vencido pelo Alvinegro em 2000, sustenta-se a estratégia mais desafiadora de todas: a internacionalização do Corinthians.