Corinthians dispensa nove jogadores Após os fracassos na Copa do Brasil e na Copa dos Campeões, a diretoria do Corinthians e o técnico Wanderley Luxemburgo resolveram radicalizar e dispensaram nove jogadores do elenco. A lista de demitidos pelo clube tem dois titulares do time campeão paulista este ano: o goleiro Maurício e o zagueiro João Carlos. Além deles, estão fora o lateral Índio, os zagueiros Fábio Luciano e Ávalos, os volantes Marcos Senna, Gallo e Pereira e o atacante Fernando Baiano. Os nove atletas dispensados seguem treinando no Parque São Jorge até que sejam negociados. O restante do elenco embarca na tarde desta segunda-feira para a cidade de Extrema, em Minas Gerais, onde o time fará a preparação para o segundo semestre, quando disputará o Campeonato Brasileiro e a Copa Mercosul. Apesar da dispensa, a diretoria do Corinthians ainda não definiu a contratação de nenhum reforço. Por enquanto, o clube negocia com o atacante Deivid (Santos), o goleiro colombiano Córdoba (Boca Juniors) e o zagueiro Edu Dracena (Guarani).