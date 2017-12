Corinthians dispensa zagueiro Valdson O desmanche corintiano começou por Váldson. O zagueiro foi o primeiro jogador do elenco a sair de férias. E com toda certeza não fará parte do grupo que disputará a temporada de 2005. Oficialmente, porém, o clube diz que a saída de Váldson faz parte de um esquema de revezamento planejado pela comissão técnica, já que o técnico Tite pretende dar oportunidades aos jogadores que não vinham sendo aproveitados. Segundo seus companheiros, Váldson já sabia que seria dispensado no final do ano. Só não esperava que o clube providenciasse o seu desligamento em meio à disputa do Campeonato Brasileiro. "Ele tinha consciência de que não iria continuar no Corinthians no ano que vem", afirmou Anderson. O capitão disse que Váldson não saiu magoado, especialmente com o técnico. "O Tite foi leal com ele, mantendo-o no time mesmo nos momentos mais difíceis, quando vinha sofrendo críticas. Mas quando o Tite resolveu tirá-lo da equipe o Váldson sentiu que tinha chegado ao fim da linha." Além de Váldson, o Corinthians deve anunciar outros cortes assim que o Campeonato Brasileiro terminar. Quatro jogadores correm sério risco de seguir o mesmo caminho do zagueiro: os atacantes Rodrigo e Marcelo Ramos, o lateral Zé Carlos e o zagueiro Marcelo Oliveira. "É até difícil comentar", observa Rodrigo. "Mas temos a consciência de que a diretoria e a comissão técnica sabem o que fazem e o que é o melhor para o Corinthians." Jogo - Numa situação totalmente inversa, o zagueiro Betão, uma das revelações da equipe em 2004, optou por um discurso típico dos jogadores de futebol, sem entrar no mérito da questão. "Este fato não compete aos jogadores. Perdemos um companheiro, mas temos que seguir o trabalho. O Váldson é um jogador experiente, já atuou até em times de fora do país, mas o Marcelo Oliveira tem entrado no time e mostrado qualidade." Mesmo ameaçado, Marcelo Oliveira pode ser uma das novidades no jogo de domingo contra o São Caetano, às 16h, no ABC. Mas ele terá que disputar com Wendel a chance de herdar a posição do capitão Anderson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Tite deve definir o time após o coletivo marcado para hoje no Parque São Jorge. A outra mudança será na lateral-direita. Coelho já foi confirmado no lugar de Edson, também suspenso. Outra preocupação dos jogadores: ficar bem longe do assunto parceria. As disputas políticas entre os conselheiros contra e a favor da MSI deixaram o grupo inseguro. A maioria ainda não assimilou a idéia de perder o técnico Tite ao final do Campeonato Brasileiro. "Gostaríamos que ele ficasse com a gente", resume Betão.