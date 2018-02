Corinthians disputará oito jogos no Estádio do Morumbi

A diretoria do Corinthians confirmou que o time disputará oito jogos no Morumbi. O clube fechou um pacote com o São Paulo, uma vez que não poderá atuar no Pacaembu, que passa por reformas. Veja também: Presidente do Corinthians dá ultimato a agentes de Felipe Corinthians quer o volante Fabiano e o lateral André Santos Técnico Mano Menezes não quer Vampeta para 2008 Desta forma, a estréia no Campeonato Paulista, contra o Guarani, no dia 17 de janeiro (quinta-feira) será no campo do São Paulo, às 21h45. O clube espera levar cerca de 70 mil torcedores para o duelo. Além de partidas no Paulistão, o clube fará duelos pela Copa do Brasil no Morumbi - o primeiro adversário será o Barras, do Piauí. Além do Morumbi, a diretoria cogitou realizar jogos no Bruno José Daniel, em Santo André, e no Papa João Paulo II, em Mogi Mirim.